Журналист Херш: Украина и Россия ведут тайные мирные переговоры
Россия и Украина ведут тайные мирные переговоры по линии Герасимов - Залужный, несмотря на возражения президента Украины Владимира Зеленского и Белого дома. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на анонимных чиновников США.
В статье на платформе Substack Херш сообщил, что якобы обсуждается вопрос возможной фиксации границ по нынешней линии фронта с сохранением за РФ Крыма и освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожских областей. В обмен якобы рассматривается вариант, при котором Киев может вступить в НАТО, но с обязательством, что альянс не станет размещать там войска и наступательные вооружения.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН заявил, что Запад предпринимает определенные действия в отношении Владимира Зеленского, чтобы склонить его к переговорам с Россией. По его словам, первый шаг к переговорам должен сделать именно Киев, передает «Радиоточка НСН».
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