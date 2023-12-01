Лавров: Москва не видит от Киева сигналов перейти к переговорам

При этом в своей речи страны Запада Лавров назвал «хозяевами». С этим заявлением дипломат выступил на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок пожаловалась на «фатальное падение» интереса к Украине. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

