Журналист Херш: США и Норвегия проводят тайные операции со времен войны во Вьетнаме

В военно-морских силах Норвегии признались в сотрудничестве с ЦРУ США еще в 1964 году, рассказал Херш. По его словам, страны проводили тайные операции у берегов Вьетнама.

Журналист уточнил, что Норвегия передавала США боевые катера и обучала матросов.

Херш 8 февраля опубликовал материалы о причастности США и Норвегии к терактам на газопроводах «Северный поток». Для доставки взрывчатых веществ использовались подводные лодки, сообщил журналист.

В беседе с порталом Consortium News Херш допустил публикацию новых данных о диверсии на «Северных потоках», передает НСН.

