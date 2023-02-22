Журналист Херш: США и Норвегия проводят тайные операции со времен войны во Вьетнаме
Вашингтон на протяжении десятилетий сотрудничает с Осло в проведении секретных операций, заявил в своей статье на портале Substack американский журналист Сеймур Херш.
В военно-морских силах Норвегии признались в сотрудничестве с ЦРУ США еще в 1964 году, рассказал Херш. По его словам, страны проводили тайные операции у берегов Вьетнама.
Журналист уточнил, что Норвегия передавала США боевые катера и обучала матросов.
Херш 8 февраля опубликовал материалы о причастности США и Норвегии к терактам на газопроводах «Северный поток». Для доставки взрывчатых веществ использовались подводные лодки, сообщил журналист.
В беседе с порталом Consortium News Херш допустил публикацию новых данных о диверсии на «Северных потоках», передает НСН.
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