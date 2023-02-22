Журналист Херш: США и Норвегия проводят тайные операции со времен войны во Вьетнаме

Вашингтон на протяжении десятилетий сотрудничает с Осло в проведении секретных операций, заявил в своей статье на портале Substack американский журналист Сеймур Херш.

Песков: Запад не хочет разбираться с ЧП на «Северных потоках»

В военно-морских силах Норвегии признались в сотрудничестве с ЦРУ США еще в 1964 году, рассказал Херш. По его словам, страны проводили тайные операции у берегов Вьетнама.

Журналист уточнил, что Норвегия передавала США боевые катера и обучала матросов.

Херш 8 февраля опубликовал материалы о причастности США и Норвегии к терактам на газопроводах «Северный поток». Для доставки взрывчатых веществ использовались подводные лодки, сообщил журналист.

В беседе с порталом Consortium News Херш допустил публикацию новых данных о диверсии на «Северных потоках», передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: кадр из видео TV 2/Bornholm
ТЕГИ:Северный ПотокНорвегияСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры