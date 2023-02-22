Песков: Запад не хочет разбираться с ЧП на «Северных потоках»

Коллективный Запад не хочет разбираться с терактом на «Северном потоке», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, со стороны западных стран делается все, чтобы эта тема «ушла в песок».

Песков заверил, что Россия будет работать над этим вопросом, чтобы не позволить забыть эту тему.