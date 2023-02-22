Песков: Запад не хочет разбираться с ЧП на «Северных потоках»

Коллективный Запад не хочет разбираться с терактом на «Северном потоке», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, со стороны западных стран делается все, чтобы эта тема «ушла в песок».

Песков заверил, что Россия будет работать над этим вопросом, чтобы не позволить забыть эту тему.

Познер оценил расследование Херша, обвинившего США в теракте на «Северных потоках»

Вашингтон уже назвал данные о причастности США к подрыву «Северных потоков» ложью, официального расследования не будет, заявил на этом фоне бывший уполномоченный МИД по верховенству права, сенатор Константин Долгов в разговоре с НСН.

До этого американский журналист Сеймур Херш допустил публикацию новых материалов о диверсиях на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Ранее Херш опубликовал расследование, в котором сообщил, что за взрывами стоят США. Власти США отрицают все обвинения.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Северный ПотокТерактыДмитрий Песков
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