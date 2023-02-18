Херш заявил о возможной публикации новых материалов по взрывам на «Северных потоках»

Американский журналист Сеймур Херш допустил публикацию новых материалов о диверсиях на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом он заявил в беседе с порталом Consortium News.

Журналист Херш раскрыл цель Байдена в подрыве «Северных потоков»

Ранее Херш опубликовал расследование, в котором сообщил, что за взрывами стоят США. По данным журналиста, решение о подрыве газопроводов принял американский президент Джо Байден, а водолазы ВМС США заложили взрывные устройства под прикрытием учений «Балтопс».

Херш допустил, что напишет об этом механизме больше, не уточнив, какие материалы он мог бы представить.

Среди прочего журналист указал на роль Норвегии, Швеции и Дании в инциденте. По словам Херша, эти страны могли предполагать, что Вашингтон готовится е диверсиям, и государствам предстоит объяснить свою позицию.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЖурналистыСеверный ПотокСеверный Поток-2
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