Соединенные Штаты совершили теракты на «Северных потоках» из-за опасений, что Германия согласится ввести вторую нитку газопровода в эксплуатацию, заявил Херш. Журналист напомнил, что до наступления зимы оставалось несколько месяцев.

По словам эксперта, Байден хотел быть уверен, что Германия продолжит поддерживать США.

В Вашингтоне давно говорили об угрозе дешевых российских энергоносителей для своих интересов, обратил внимание Херш.

Ранее в интервью Berliner Zeitung журналист заявил, что Байден перенес подрыв газопровода из-за страха. Об этом сообщает НСН.

