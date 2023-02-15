Журналист Херш раскрыл цель Байдена в подрыве «Северных потоков»

Американский журналист Сеймур Херш в интервью Democracynow.org рассказал, какими целями руководствовался президент США Джо Байден в атаке на российские газопроводы.

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Соединенные Штаты совершили теракты на «Северных потоках» из-за опасений, что Германия согласится ввести вторую нитку газопровода в эксплуатацию, заявил Херш. Журналист напомнил, что до наступления зимы оставалось несколько месяцев.

По словам эксперта, Байден хотел быть уверен, что Германия продолжит поддерживать США.

В Вашингтоне давно говорили об угрозе дешевых российских энергоносителей для своих интересов, обратил внимание Херш.

Ранее в интервью Berliner Zeitung журналист заявил, что Байден перенес подрыв газопровода из-за страха. Об этом сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазСШАСеверный Поток
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