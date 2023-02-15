Россия призвала ООН расследовать подрывы «Северных потоков» после материала Херша
Россия призывает Секретариат ООН расследовать подрывы «Северных потоков» после публикации материала журналиста и правозащитника Сеймура Херша. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочей встречи с главами бюро иностранных СМИ. Трансляция встречи доступна на видеохостинге YouTube.
По словам Лаврова, ООН говорит об отсутствии полномочий для расследования, видя конкретные факты и даты. При этом все рассматривалось администрацией США, а итоги расследования Херша совпадают с фактическими событиями на трудопроводах.
Глава МИД подчеркнул, что шведские и датские власти не реагируют на официальные послания главы правительства России Михаила Мишустина с сентября 2022 года.
Ранее Сеймур Херш заявил, что наиболее авторитетные американские СМИ, а также власти США замалчивают сведения о взрывах на «Северных потоках». Об этом сообщило агентство НСН.
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