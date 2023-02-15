Россия призвала ООН расследовать подрывы «Северных потоков» после материала Херша

По словам Лаврова, ООН говорит об отсутствии полномочий для расследования, видя конкретные факты и даты. При этом все рассматривалось администрацией США, а итоги расследования Херша совпадают с фактическими событиями на трудопроводах.

Глава МИД подчеркнул, что шведские и датские власти не реагируют на официальные послания главы правительства России Михаила Мишустина с сентября 2022 года.

Ранее Сеймур Херш заявил, что наиболее авторитетные американские СМИ, а также власти США замалчивают сведения о взрывах на «Северных потоках». Об этом сообщило агентство НСН.

