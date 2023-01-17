Журналист Fox News назвал началом конца хранение Байденом секретных документов

Он отметил, что будущее Байдена «не выглядит светлым». По словам Карлсона, помощники президента США до сих пор продолжают находить документы, которые были оставлены им в самых разных местах. Журналист подчеркнул, что вместо того, чтобы уничтожить их, ассистенты американского лидера высылают документы в Министерство юстиции США.

Ранее Белый дом сообщил, что секретные документы оказались в офисе американского лидера Джо Байдена по ошибке, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

