Журналист Fox News назвал началом конца хранение Байденом секретных документов

Прецедент хранения президентом Соединенных Штатов Джо Байденом секретных документов в гараже приближает конец его карьеры и репутации. Такое мнение выразил телеведущий канала Fox News Такер Карлсон.

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Он отметил, что будущее Байдена «не выглядит светлым». По словам Карлсона, помощники президента США до сих пор продолжают находить документы, которые были оставлены им в самых разных местах. Журналист подчеркнул, что вместо того, чтобы уничтожить их, ассистенты американского лидера высылают документы в Министерство юстиции США.

Ранее Белый дом сообщил, что секретные документы оказались в офисе американского лидера Джо Байдена по ошибке, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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