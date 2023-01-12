В Конгрессе США призвали расследовать инциденты с секретными документами у Байдена

Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Кевин Маккарти призвал Конгресс расследовать обнаружение секретных документов у американского лидера Джо Байдена.

Юристы Байдена обнаружили секретные документы в гараже его дома

По его словам, Байден был вице-президентом, который хранил секретные документы «в открытом доступе». Так, Маккарти обвинил нынешнюю администрацию в двойных стандартах, напомнив о рейде в имении экс-президента Дональда Трампа.

«Они знали об этом инциденте с Байденом еще до президентских выборов, но держали это втайне от общественности?» — приводит CBS слова Маккарти.

Ранее бывший аналитик ЦРУ США Эдвард Сноуден, получивший российское гражданство, сообщил в Twitter, что Байден, похоже, забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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