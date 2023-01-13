Белый дом: секретные файлы попали в офис Байдена по ошибке

«Мы уверены, что тщательная проверка покажет, что эти документы были перемещены непреднамеренно, и президент вместе со своими юристами действовали оперативно по обнаружении ошибки», — заявил юрист главы государства Ричард Саубер.

По его словам, ведется тесное сотрудничество с Минюстом Соединенных Штатов, а юрист Байдена продолжил сотрудничать со специальным прокурором.

Тем временем, спикер палаты представителей Соединенных Штатов Кевин Маккарти призвал Конгресс расследовать обнаружение секретных документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

