Белый дом: секретные файлы попали в офис Байдена по ошибке

Секретные документы оказались в офисе американского лидера Джо Байдена по ошибке, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Белый дом.

Сноуден высказался о найденных секретных документах Байдена

«Мы уверены, что тщательная проверка покажет, что эти документы были перемещены непреднамеренно, и президент вместе со своими юристами действовали оперативно по обнаружении ошибки», — заявил юрист главы государства Ричард Саубер.

По его словам, ведется тесное сотрудничество с Минюстом Соединенных Штатов, а юрист Байдена продолжил сотрудничать со специальным прокурором.

Тем временем, спикер палаты представителей Соединенных Штатов Кевин Маккарти призвал Конгресс расследовать обнаружение секретных документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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