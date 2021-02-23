СМИ: США готовят ряд мер против РФ из-за Навального и кибератак
США готовят ряд ограничений против России, связанных с масштабной кибератакой и заключением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным газеты, администрация президента Джо Байдена намерена отправить «более широкое сообщение» о якобы использовании Россией «кибер-инструментов для выполнения ряда действий, враждебных интересам Соединенных Штатов и их союзников».
В частности, в США считают, что Кремль причастен к вмешательству в выборы, целенаправленному исследованию вакцины против коронавируса, а также созданию благоприятных условий для хакеров, нарушавших работу американских институтов.
«Наказание за кибер-взломы должно быть частью более широких мер, направленных на привлечение Москвы к ответственности за другие действия, такие как использование запрещенного химического оружия против антикоррупционного активиста Алексея Навального», — отмечает The Washington Post.
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