СМИ: США готовят ряд мер против РФ из-за Навального и кибератак

США готовят ряд ограничений против России, связанных с масштабной кибератакой и заключением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

США снова угрожают России санкциями за кибератаки

По данным газеты, администрация президента Джо Байдена намерена отправить «более широкое сообщение» о якобы использовании Россией «кибер-инструментов для выполнения ряда действий, враждебных интересам Соединенных Штатов и их союзников».

В частности, в США считают, что Кремль причастен к вмешательству в выборы, целенаправленному исследованию вакцины против коронавируса, а также созданию благоприятных условий для хакеров, нарушавших работу американских институтов.

«Наказание за кибер-взломы должно быть частью более широких мер, направленных на привлечение Москвы к ответственности за другие действия, такие как использование запрещенного химического оружия против антикоррупционного активиста Алексея Навального», — отмечает The Washington Post.

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