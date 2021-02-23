Адвокат назвал два сценария заключения Навального

«В ближайшее время Алексею Навальному должны быть предъявлены новые обвинения по 159-й статье УК РФ (мошенничество с пожертвованиями Фонду борьбы с коррупцией — прим. НСН). В этом случае его, скорее всего, не выпустят из Москвы. В отношении него вновь будет избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО, где он будет находиться в течение всего хода следствия до вынесения очередного приговора», — рассказал Миронов.

По мнению эксперта, Навальный может большую часть своего срока провести в СИЗО, как лидер Тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин). Процесс над ним за убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой длился с 2007 по 2019 годы.

«Второй сценарий — это непосредственно то, что сделали с [бизнесменом Михаилом] Ходорковским. Его отправили на окраину нашей страны (бизнесмен отбывал наказание в колониях в Читинской области и в Карелии)», — считает Миронов.

По словам адвоката, заключенные молятся, чтобы Навального не этапировали к ним из-за внимания правозащитных организаций и надзорных ведомств, в центре которого после этого окажется пенитенциарное учреждение.

Ранее адвокат Игорь Трунов говорил НСН, комментируя арест Навального, что российские суды слишком часто и без разбора применяют арест как меру пресечения.

«Заключение под стражу является самой распространенной мерой пресечения. Но при этом, как правило, суды к избранию ареста подходят формально. Когда существует достаточное количество альтернативных мер пресечений, наказаний, помещение человека в СИЗО или тюрьму само по себе уже служит негативным фактором», – прокомментировал в беседе с НСН Трунов.

