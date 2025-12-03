Чехия готовится закрыть проект модернизации танков Т-72M4CZ
Проект модернизации танков Т-72M4CZ для чешской армии оказался на грани закрытия из-за неисправностей, которые невозможно устранить. Об этом сообщает издание Novinky со ссылкой на пресс-службу министерства обороны. По данным ведомства, ключевые элементы системы управления огнем не подлежат ремонту или замене, что фактически делает боевые машины непригодными к эксплуатации.
Как отмечает издание, летом и осенью проводились контрольные испытания, необходимые для выполнения контракта, однако ни одна серия тестов не была успешной. Наибольшие сложности вызвала ректификация — точная настройка систем для обеспечения корректности стрельбы. Причиной стали многочисленные ошибки в работе отдельных электронных компонентов, которые, по заключению итальянского производителя, восстановлению не подлежат.
Минобороны Чехии указало, что для полноценного ввода танков в строй потребовались бы дополнительные инвестиции в обновление системы управления огнем. Это значительно увеличило бы стоимость проекта и привело к задержке поставок минимум на два года, что сочли экономически нецелесообразным.
Решение о модернизации около 30 танков Т-72M4CZ было принято еще до начала конфликта на Украине и до предложения Германии передать Праге танки Leopard 2A4. На тот момент модернизация рассматривалась как единственный способ поддержания боеспособности устаревшего парка бронетехники из-за нехватки средств на закупку новых машин, отмечает Novinky, передает «Радиоточка НСН».
