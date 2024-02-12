Жозеп Боррель призвал ограничить поставки оружия Израилю

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что поддерживающим Израиль странам следует перестать призывать его к прекращению огня, и начать действовать, сообщает ТАСС.

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По его словам, государствам, считающим что «в ходе конфликта убито слишком много людей», следует давать Израилю меньше оружия.

«Все едут в Тель-Авив и умоляют... не убивать так много людей. Слишком много убитых - это сколько? Каковы стандарты? Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху никого не слушает», - заключил Боррель.

Ранее представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), майор запаса Анна Уколова заявила, что из сектора Газа были выведены две из четырех дивизий, задействованных в ходе наземной операции в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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