Жозеп Боррель призвал ограничить поставки оружия Израилю
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что поддерживающим Израиль странам следует перестать призывать его к прекращению огня, и начать действовать, сообщает ТАСС.
По его словам, государствам, считающим что «в ходе конфликта убито слишком много людей», следует давать Израилю меньше оружия.
«Все едут в Тель-Авив и умоляют... не убивать так много людей. Слишком много убитых - это сколько? Каковы стандарты? Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху никого не слушает», - заключил Боррель.
Ранее представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), майор запаса Анна Уколова заявила, что из сектора Газа были выведены две из четырех дивизий, задействованных в ходе наземной операции в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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