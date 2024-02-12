СМИ: Байден выразил недовольство действиями Нетаньяху
Президент США Джо Байден в частном порядке выражает недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает телекомпания NBC.
Источники телеканала утверждают, что американский лидер в последние недели несколько раз общался с главой израильского правительства, после чего называл его «придурком».
Также в NBC отметили, что Байден не может убедить Нетаньяху изменить тактику ведения боев в секторе Газа и считает израильского премьера «главным препятствием» на пути к урегулированию ситуации в регионе.
Ранее в США Палата представителей не поддержала проект закона о помощи Израилю, не включающий средства для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru