СМИ: Байден выразил недовольство действиями Нетаньяху

Источники телеканала утверждают, что американский лидер в последние недели несколько раз общался с главой израильского правительства, после чего называл его «придурком».

Также в NBC отметили, что Байден не может убедить Нетаньяху изменить тактику ведения боев в секторе Газа и считает израильского премьера «главным препятствием» на пути к урегулированию ситуации в регионе.

Ранее в США Палата представителей не поддержала проект закона о помощи Израилю, не включающий средства для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

