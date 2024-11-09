Жозеп Боррель прибыл в Киев на фоне победы Трампа

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель прибыл в Киев на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом европейский политик написал в своих социальных сетях.

По словам Борреля, это его пятый визит в украинскую столицу. При этом он напомнил, что эта поездка в Киев станет для него последней на посту главы дипломатии ЕС.