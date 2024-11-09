Жозеп Боррель прибыл в Киев на фоне победы Трампа
Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель прибыл в Киев на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом европейский политик написал в своих социальных сетях.
По словам Борреля, это его пятый визит в украинскую столицу. При этом он напомнил, что эта поездка в Киев станет для него последней на посту главы дипломатии ЕС.
Накануне политик заявил, что собирается посетить Украину в ближайшие дни для того, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева на фоне победы Трампа. Боррель считает, что после этого европейские страны столкнутся со сценарием, в котором европейцы «должны проявить единство, чтобы противостоять мировым вызовам».
Ранее Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине отошел на второй план, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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