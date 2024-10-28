Боррель заявил, что конфликт на Украине отошел на второй план
Конфликт на Украине в настоящее время отошел на второй план, считает верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом он заявил в интервью радио RNE.
«То, что происходит на Ближнем Востоке, указывает на то, что мы утратили чувство человечности», — подчеркнул дипломат.
Как отметил Боррель, о противостоянии на Украине говорят «уже не так много», однако конфликт продолжается «с той же интенсивностью».
В то же время глава евродипломатии высказал мнение, что мир будет жить «на грани искры, которая вызовет еще больший пожар», пока идут боевые действия в секторе Газа и Ливане.
Ранее Жозеп Боррель допустил, что украинский конфликт закончился бы через 15 дней, если бы Запад не поддерживал Киев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru