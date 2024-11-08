Боррель отправится в Киев для обсуждения помощи после победы Трампа в США
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил о предстоящем визите в Киев с целью обсуждения продолжения помощи Украине на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США. По словам руководителя евродипломатии, в этих условиях ЕС обязан проявить единство для противостояния мировым вызовам.
Ранее The Washington Post сообщила, что чиновники Евросоюза стремились утвердить реализацию пакетов помощи Киеву до выборов в США. По данным издания, таким образом они пытались подстраховаться на случай изменения курса Белого дома.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по информации газеты, новое командование НАТО также приняло на себя часть обязанностей Пентагона по координации военной помощи Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru