«Своеобразный Нюрнбергский процесс» необходимо провести в будущем над представителями недружественных стран, участвующих в продолжении конфликта на Украине. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО, Герой ДНР Артем Жога в беседе с RT.

По его мнению, многие из нынешних игроков-активных участников продолжения конфликта предстанут перед судом в своих государствах за хищения, растраты и превышение полномочий.

«Хотелось бы провести своеобразный Нюрнбергский процесс», — заявил Жога.

Полпред подчеркнул, что эти люди будут тормозить процесс переговоров, опасаясь окончания конфликта.В этом случае фокус внимания на Западе и на Украине переключится на расследование, куда уходили выделенные Киеву деньги.

Ранее Жога заявил, что украинское правительство и его западные кураторы не заинтересованы в прекращении украинского конфликта.

