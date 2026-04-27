Минобороны запустило горячую линию для подписывающих контракты в беспилотные войска
Минобороны запустило горячую линию, чтобы сообщать о случаях принуждения к заключению контракта на службу в войсках беспилотных систем. Об этом рассказали в ведомстве.
В Минобороны прошло совещание с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, глав вузов и общеобразовательных организаций. На встрече обсудили принципы и условия набора студентов в войска БПС и меры их поддержки.
Военное ведомство подчеркнуло, что контракт с поступающими в войска заключают на принципе добровольности, принуждение к подписанию исключено.
«В случае выявления каких-либо случаев принуждения человека к подписанию контракта в военном ведомстве работает горячая линия и электронная приемная... Каждый случай будет индивидуально рассмотрен», - указано в сообщении.
По данным Минобороны, контракты с поступающими в новые войска заключают на один, два либо три года по выбору кандидатов. Перемещение из беспилотных войск на должности в другие подразделения и войска не допускается без личного согласия гражданина.
Войска БПС были созданы в России в ноябре 2025 года, напоминает Ura.ru.
