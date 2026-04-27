Посла Германии вызвали в российский МИД

Посол Германии Александр Ламбсдорф вызван в МИД России. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

Дипломат ответила утвердительно на вопрос о вызове Ламбсдорфа.

По данным агентства, посол уже прибыл в министерство.

Как сообщают немецкие СМИ, Ламбсдорфа могли вызвать в МИД из-за контактов политиков ФРГ с террористическими организациями, отмечает Ura.ru.

Ранее посла Мексики в Москве Эдуардо Вильегаса Мехиаса вызвали в МИД из-за незаконного удержания несовершеннолетней гражданки РФ Кристины Романовой.

ФОТО: ТАСС
