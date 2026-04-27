Посла Германии вызвали в российский МИД
Посол Германии Александр Ламбсдорф вызван в МИД России. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в беседе с РИА Новости.
Дипломат ответила утвердительно на вопрос о вызове Ламбсдорфа.
По данным агентства, посол уже прибыл в министерство.
Как сообщают немецкие СМИ, Ламбсдорфа могли вызвать в МИД из-за контактов политиков ФРГ с террористическими организациями, отмечает Ura.ru.
Ранее посла Мексики в Москве Эдуардо Вильегаса Мехиаса вызвали в МИД из-за незаконного удержания несовершеннолетней гражданки РФ Кристины Романовой.
Горячие новости
- Без Chanel и молодежи: Почему «Лэтуаль» закрывает сотни магазинов
- Посла Германии вызвали в российский МИД
- Минобороны запустило горячую линию для подписывающих контракты в беспилотные войска
- Жога: Разжигателей конфликта на Украине должен ждать аналог Нюрнберга
- Россия – посредник? Зачем глава МИД Ирана едет к Путину
- Эксперт предупредил о мошеннической схеме «обратного перевода» денег
- В Коми предотвратили взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии
- Силуанов: Дефицит бюджетов регионов превысит 1,9 трлн рублей
- Российские ватерполистки выиграли Кубок мира благодаря броску на последних секундах
- Иран обсудил в Пакистане пути продолжения диалога с США