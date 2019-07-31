Зеленскому угрожают расправой из-за отмены парада
Из-за отмены парада на День независимости жизни президента Украины Владимира Зеленского угрожает опасность. Об этом заявил украинский композитор и телеведущий Владимир Быстряков.
По его словам, люди, которые находились у власти раньше, могут попытаться вооруженным путем свергнуть нынешнего главу государства. В частности, он намекнул на бывшего президента Петра Порошенко, поскольку тот наградил многих военных всевозможными орденами и званиями, пишут «Дни.ру». Он добавил, что на руках бывших властей много крови, а также преступлений, поэтому кровопролитие может состояться и из-за отмены военного парада.
Незадолго до этого президент Владимир Зеленский заявил об отмене парада День независимости на Украине. Он отметил, что мероприятие ведет к большим тратам и пообещал направить эти средства на премии военным.
Ранее директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН заявил, что у Зеленского после триумфа на парламентских выборах есть все шансы смягчить языковой закон.
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