Зеленскому угрожают расправой из-за отмены парада

По его словам, люди, которые находились у власти раньше, могут попытаться вооруженным путем свергнуть нынешнего главу государства. В частности, он намекнул на бывшего президента Петра Порошенко, поскольку тот наградил многих военных всевозможными орденами и званиями, пишут «Дни.ру». Он добавил, что на руках бывших властей много крови, а также преступлений, поэтому кровопролитие может состояться и из-за отмены военного парада.

Незадолго до этого президент Владимир Зеленский заявил об отмене парада День независимости на Украине. Он отметил, что мероприятие ведет к большим тратам и пообещал направить эти средства на премии военным.

Ранее директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН заявил, что у Зеленского после триумфа на парламентских выборах есть все шансы смягчить языковой закон.

