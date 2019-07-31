Украине предрекли крах из-за диктатуры Зеленского

Украинский политолог добавил, что в окружении Зеленского есть идея превратить партию «Слуга народа» в жестко подконтрольную президенту партию, которая будет голосовать по отмашке.

«Жесткий контроль, подконтрольность, все голосуют только по команде, никакой самостоятельности. Кураторы от Зеленского уже предупредили, что если кто-то в свободное время будет вести переговоры с другими лицами по поводу каких-то голосований, получения взяток, то они будут исключены не только из фракции, но и выгнаны из Рады. Такая проведена воспитательная работа, чтобы люди знали. Или вы слушаете Зеленского, или вы уже не депутат. Получится или не получится, это другое. Но зная его методы работы и его возможности, он это может сделать. И тогда получится, что все депутаты будут исполнителями команды», — рассказал Александр Охрименко.

И это нужно только самому Зеленскому, а не стране, уточнил политолог. После неожиданного успеха на выборах в Раду в окружении президента хотят его зацементировать и преобразовать в вечное правление Зеленского, но Украина может этого не пережить, предупредил Охрименко.

«Они хотят выстроить настолько жесткую вертикаль власти, чтобы Зеленский был вечным. Уже ведут разговоры, что надо поменять Конституцию, немножко ее подвинуть. Украине это не нужно. Я всегда плохо отношусь к сильному президенту, тем более диктатору, потому что очень часто человек, получивший такую власть, начинает не всегда работать в интересах жителей Украины, а чаще всего в личных интересах. [Виктор] Янукович пытался это выстроить и чем это закончилось? Политика смотрящих, которую выстроил Янукович, может и нравилась некоторым, но некоторым ужасно не нравилась. Зеленский сейчас эту политику выстраивает. У Украины есть риск скатиться до президентской диктатуры. Украина диктатора Зеленского не переживет», — резюмировал украинский политолог.

Напомним, что по итогам выборов в Верховную раду Украины, которые пришли 21 июля, партия Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство в парламенте, получив 254 из 450 мандатов. В Раду также прошли партии депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина», бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».

