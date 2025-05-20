Жители Румынии начали резать паспорта после выборов в стране

Граждане Румынии, расстроенные победой проевропейского политика и мэра Бухареста Никушора Дана, начали уничтожать свои паспорта, сообщил телеканал RT, опубликовав соответствующие видео из соцсетей.

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Уточняется, что местные жители режут свои паспорта, просят политубежище в России и в других странах и призывают к революции.

По данным телеканала, некоторые и вовсе хотят получить гражданство другой страны.

Второй тур президентских выборов в Румынии прошел 18 мая. Никушор набрал 53,6% голосов, в то время как его главный конкурент - лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион - 46,4%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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