Жители Румынии начали резать паспорта после выборов в стране
Граждане Румынии, расстроенные победой проевропейского политика и мэра Бухареста Никушора Дана, начали уничтожать свои паспорта, сообщил телеканал RT, опубликовав соответствующие видео из соцсетей.
Уточняется, что местные жители режут свои паспорта, просят политубежище в России и в других странах и призывают к революции.
По данным телеканала, некоторые и вовсе хотят получить гражданство другой страны.
Второй тур президентских выборов в Румынии прошел 18 мая. Никушор набрал 53,6% голосов, в то время как его главный конкурент - лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион - 46,4%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru