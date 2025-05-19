Песков назвал президентские выборы в Румынии странными

Выборы президента Румынии были по меньшей мере странными, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналистам.

Представитель Кремля напомнил о событиях в первом туре выборов в 2024 году, когда победил независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, но результаты голосования были отменены. Песков указал, что известна «история с кандидатом, который имел наибольшие шансы», но был принудительно отстранен от гонки.

«В отсутствие такого фаворитного кандидата победил тот, кто победил. Собственно, это данность», — подчеркнул Песков.

Ранее в Румынии прошел второй тур выборов главы государства, победу одержал мэр Бухареста Никушор Дан, набравший 53,60% голосов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

