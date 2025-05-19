Песков назвал президентские выборы в Румынии странными
Выборы президента Румынии были по меньшей мере странными, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналистам.
Представитель Кремля напомнил о событиях в первом туре выборов в 2024 году, когда победил независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, но результаты голосования были отменены. Песков указал, что известна «история с кандидатом, который имел наибольшие шансы», но был принудительно отстранен от гонки.
«В отсутствие такого фаворитного кандидата победил тот, кто победил. Собственно, это данность», — подчеркнул Песков.
Ранее в Румынии прошел второй тур выборов главы государства, победу одержал мэр Бухареста Никушор Дан, набравший 53,60% голосов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минюст призвал ужесточить ответственность за осквернение воинских захоронений
- Российские хоккеисты в 10-й раз подряд выиграют Кубок Стэнли
- Укравшей у коррупционера Митволя 112 млн рублей пенсионерке дали 5 лет тюрьмы
- Компания «ПИК» ответила на обвинения в ограничении доступа операторов связи
- Цены на подержанные электрокары упали на 13%
- Обратившемуся к Путину гражданину Германии вручили российский паспорт
- Генпрокуратура признала деятельность Amnesty International нежелательной в России
- Умер артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров
- Песков: Добиваться целей СВО лучше дипломатическими методами
- Рособрнадзор отказался изменять правила пересдачи ЕГЭ в 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru