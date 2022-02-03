Жители Польши не поддержали передачу вооружений Украине

Читатели польского интернет-портала Interia не одобрили военную помощи Украине после публикации о том, что Польша передаст Киеву переносные зенитно-ракетные комплексы «Перун».

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Так, ряд комментаторов обвинил власти в нагнетании паники. Они отметили, что «медведь еще дремлет». Кроме того, пользователи были не рады тому факту, что Украина получит современные польские вооружения на безвозмездной основе, и предлагали украинцам самим купить себе оружие.

При этом часть участников обсуждения предположили, что в случае реального конфликта оружие может попасть в руки россиян, и они «будут знать все о единственном эффективном зенитном комплексе, который у нас есть».

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не планируют наступление в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПольшаВооружениеУкраина
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