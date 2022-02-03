В Минобороны Украины заявили, что не планируют наступления в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не планируют наступление в Донбассе. Об этом заявил на брифинге украинский министр обороны Алексей Резников.

В ЛНР заявили о бронетехнике ВСУ в нескольких населенных пунктах Донбасса

«Никакого наступления на Донбассе ВСУ не планируют», — цитирует главу Минобороны ТАСС.

Ранее в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) сообщали о приготовлениях Киева к активным боевым действиям в Донбассе и росте напряженности на линии соприкосновения. Республики также заявляли об обстрелах со стороны ВСУ, переброске украинских силовиков и вооружения.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДонбассУкраина
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