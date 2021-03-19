Мужчина, ударивший росгвардейца, получил два года колонии
Тверской суд Москвы приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о нападении на росгвардейца в ходе акции протеста 23 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Бондареву.
По данным следствия, во время несогласованной акции Тимур Салихов в центре Москвы несколько раз ударил ногой в голову служащего Росгвардии, а затем скрылся. Его осудили в соответствии со статьей 318 УК РФ (насилие против представителя власти).
Молодой человек признал свою вину и попросил прощения за противоправные действия, соответствующую видеозапись опубликовал СК. По словам Салихова, он "попал под влияние толпы".
По всей России 23 января проходили несанкционированные митинги оппозиции. Возбуждено множество уголовных и административных дел.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 699 / сут.
Умерли
94 267+443 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+12 337 / сут.
- В Исландии началось извержение вулкана Фаградалсфьяль
- Российское посольство получило от граждан США письма с извинениями за слова Байдена
- В Приморском крае сгорела птицеферма
- Экс-замглавы «Военторга» частично признал вину в суде США
- Китай и США договорились о создании рабочей группы по борьбе с изменением климата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru