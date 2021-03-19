Мужчина, ударивший росгвардейца, получил два года колонии

По данным следствия, во время несогласованной акции Тимур Салихов в центре Москвы несколько раз ударил ногой в голову служащего Росгвардии, а затем скрылся. Его осудили в соответствии со статьей 318 УК РФ (насилие против представителя власти).

Молодой человек признал свою вину и попросил прощения за противоправные действия, соответствующую видеозапись опубликовал СК. По словам Салихова, он "попал под влияние толпы".

По всей России 23 января проходили несанкционированные митинги оппозиции. Возбуждено множество уголовных и административных дел.