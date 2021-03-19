Мужчина, ударивший росгвардейца, получил два года колонии

Тверской суд Москвы приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о нападении на росгвардейца в ходе акции протеста 23 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Бондареву.

«Купировать протест». Названы сценарии выборов в Госдуму

По данным следствия, во время несогласованной акции Тимур Салихов в центре Москвы несколько раз ударил ногой в голову служащего Росгвардии, а затем скрылся. Его осудили в соответствии со статьей 318 УК РФ (насилие против представителя власти).

Молодой человек признал свою вину и попросил прощения за противоправные действия, соответствующую видеозапись опубликовал СК. По словам Салихова, он "попал под влияние толпы".

По всей России 23 января проходили несанкционированные митинги оппозиции. Возбуждено множество уголовных и административных дел.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваПротестАкция ПротестаКолония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры