Жириновский заявил, что не будет завещать тело науке

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что не собирается завещать свое тело науке.

«Никому завещать не буду», - сказал политик журналистам, добавив, что есть еще вариант заморозки для возможного потом оживления, однако услуга стоит 30 тысяч долларов, к тому же «пока никого не оживили».