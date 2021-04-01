Жириновский заявил, что не будет завещать тело науке
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что не собирается завещать свое тело науке.
«Никому завещать не буду», - сказал политик журналистам, добавив, что есть еще вариант заморозки для возможного потом оживления, однако услуга стоит 30 тысяч долларов, к тому же «пока никого не оживили».
Также Жириновский заявил, что просыпаться в будущем ему бы не хотелось, потому что, по его мнению, ситуация в стране ухудшится, передает РИА Новости.
Ранее Владимир Жириновский высказался против назначения на 22 апреля послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
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