Жириновский высказался против назначения послания Путина на 22 апреля
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказался против назначения на 22 апреля послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
По сообщениям СМИ, послание состоится 22 апреля. На эту дату в прошлом году было запланировано голосование по поправкам в Конституцию, однако из-за пандемии его перенесли. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, о дате послания будет объявлено сразу после ее утверждения.
«Это нежелательная дата, поскольку это день рождения Владимира Ленина, и у большинства граждан с этой датой связаны лишь отрицательные эмоции», — цитирует Жириновского Telegram-канал ЛДПР.
Кроме того, лидер фракции считает, что было бы целесообразнее перенести послание на выходной день, поскольку в будни многие не смогут посмотреть выступление президента.
В пресс-службе ЛДПР сообщили, что более подходящей датой для послания Путина стало бы 25 апреля.
«Кроме того, это тоже день рождения одного из известных граждан России (самого Жириновского - прим. ред.), и этот человек, в отличие от революционера Ленина, вызывает у большинства лишь положительные эмоции», — добавили в партии.
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