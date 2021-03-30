Жириновский высказался против назначения послания Путина на 22 апреля

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказался против назначения на 22 апреля послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

СМИ: Путин огласит послание Федеральному Собранию в день рождения Ленина

По сообщениям СМИ, послание состоится 22 апреля. На эту дату в прошлом году было запланировано голосование по поправкам в Конституцию, однако из-за пандемии его перенесли. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, о дате послания будет объявлено сразу после ее утверждения.

«Это нежелательная дата, поскольку это день рождения Владимира Ленина, и у большинства граждан с этой датой связаны лишь отрицательные эмоции», — цитирует Жириновского Telegram-канал ЛДПР.

Кроме того, лидер фракции считает, что было бы целесообразнее перенести послание на выходной день, поскольку в будни многие не смогут посмотреть выступление президента.

В пресс-службе ЛДПР сообщили, что более подходящей датой для послания Путина стало бы 25 апреля.

«Кроме того, это тоже день рождения одного из известных граждан России (самого Жириновского - прим. ред.), и этот человек, в отличие от революционера Ленина, вызывает у большинства лишь положительные эмоции», — добавили в партии.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир ПутинПослание Федеральному СобраниюВладимир Жириновский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры