«Неожиданный ход». В ЛДПР объяснили призыв Жириновского «идти в наступление»

Депутаты думской фракции ЛДПР в эфире НСН рассказали, чем вызвано недовольство лидера либерал-демократов.

«Идти в наступление» в преддверии выборов призвал однопартийцев лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В ходе пресс-подхода его возмутило, что трое глав комитетов из фракции либерал-демократов отсутствуют, в частности, глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев. Также он потребовал предоставить отчет за последние два месяца ото всех депутатов фракции, а затем и за весенние месяцы. «А в июне – до свидания. Большинству – билет в один конец, домой», - пригрозил Жириновский.

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Член ЛДПР, первый зампред комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов в эфире НСН объяснил, что хотел сказать глава либерал-демократов, говоря о «наступлении».

«Однозначно, имелась в виду работа на территориях на региональной неделе. Нужно активно встречаться с избирателями. Доносить программу партии ЛДПР и заручаться поддержкой на предстоящих выборах в Госдуму. Те, кто не будет работать на территориях, не будет ездить, ногами проходить по селам, по деревням, они в следующий созыв не будут баллотироваться как кандидаты. В мае у нас планируется съезд, и те, кто не проявляет активность, не будут рекомендованы партией к участию в выборах», - пояснил Катасонов.

В свою очередь, его коллега по партии, член комитета по госстроительству и законодательству Сергей Иванов выразил мнение, что выступление Жириновского связано с предстоящими выборами.

«Я в партии с 1995 года. У нас много людей через партию прошло. Кто-то остался, с кем-то расставались. ЛДПР не была бы ЛДПР, а Жириновский не был бы Жириновским, если бы все было предсказуемо и понятно. У нас всегда бывают неожиданные ходы, которые многих шокируют», - сказал он в эфире НСН.

Ранее Жириновский заявил, что в конце марта Госдума может быть распущена, а в конце июня могут пройти досрочные выборы.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаЛДПРВладимир Жириновский
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