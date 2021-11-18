Жириновский заявил, что готов «попрощаться» с Рашкиным
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина может быть возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.
Комментируя поступившее в Госдуму представление Генпрокуратуры РФ о лишении коммуниста депутатской неприкосновенности он отметил, что готов «попрощаться» с коллегой.
«Мы в четверг, 25 ноября попрощаемся с Валерием Федоровичем», - резюмировал Жириновский, имея ввиду, по всей видимости, грядущее голосование парламентариев по этому вопросу.
Ранее Рашкин признался, что убил лося в Саратовской области, перепутав животное с кабаном.
Коммуниста задержали в ночь на 29 октября. В автомобиле политика обнаружили почти разделанную тушу лося. Рашкин утверждал, что нашел мёртвое животное во время прогулки в лесу и собирался отвезти тушу в полицию. По факту произошедшего возбудили дело о незаконной охоте.
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