Жириновский заявил, что готов «попрощаться» с Рашкиным

Комментируя поступившее в Госдуму представление Генпрокуратуры РФ о лишении коммуниста депутатской неприкосновенности он отметил, что готов «попрощаться» с коллегой.

«Мы в четверг, 25 ноября попрощаемся с Валерием Федоровичем», - резюмировал Жириновский, имея ввиду, по всей видимости, грядущее голосование парламентариев по этому вопросу.

Ранее Рашкин признался, что убил лося в Саратовской области, перепутав животное с кабаном.

Коммуниста задержали в ночь на 29 октября. В автомобиле политика обнаружили почти разделанную тушу лося. Рашкин утверждал, что нашел мёртвое животное во время прогулки в лесу и собирался отвезти тушу в полицию. По факту произошедшего возбудили дело о незаконной охоте.