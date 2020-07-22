Жириновский заявил, что Фургал собирался в отставку до ареста

Сергей Фургал планировал лететь в Москву и писать заявление об отставке с поста губернатора Хабаровского края во вторник, но в четверг предыдущей недели его арестовали. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госдумы 22 июля.

«Зачем вы его арестовали в четверг? Кто-то хотел мускулы показать?», - приводит его слова Ura.ru.

Почему глава региона должен был уйти в отставку, Жириновский не объяснил, уточнив лишь, что лично говорил с Фургалом на эту тему.

Фургал выиграл выборы главы региона в 2018 году, во втором туре обойдя кандидата от "Единой России" Вячеслава Шпорта. Его задержали 9 июля и доставили в Москву, где суд арестовал его на два месяца в рамках уголовного дела об организации заказных убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Фургал не признал вину. 20 июля президент России Владимир Путин уволил его с должности губернатора в связи с утратой доверия.

