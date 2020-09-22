Жириновский сообщил, когда США исчезнут как государство
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что США крадут идеи и разработки у всего мира и через 15-20 лет перестанут существовать как государство. Так политик отреагировал на заявление президента Дональда Трампа о том, что Россия якобы украла у Соединенных Штатов идею гиперзвуковой ракеты.
«Трамп, ты посмотри на историю ваших изобретений. Все это сделали евреи, немцы и русские. Американцы ни на что не способны - это ковбои, пепси-кола, виски, пистолет. И все. Поэтому никто ничего не крадет. Это вы крадете у всего мира достижения. Никакой ракеты более мощной, чем у нас, у Трампа нет. Вообще ничего нет. Страна-барахолка, страна-"черкизон", которой осталось жить максимум 15-20 лет», - заявил Жириновский, добавив, что когда ему исполнится 100 лет, этого государства не будет существовать.
«Это будет подарок, когда объявят, что исчезло, расформировано государство США», - цитирует РИА Новости политика.
Инженер-конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов в понедельник опроверг утверждение президента США Дональда Трампа о том, что Россия создала гиперзвуковое оружие после получения данных о такой технологии у Америки. По словам российского специалиста, работа над гиперзвуковым оружием в России началась еще в Советском Союзе, задолго до того, как Барак Обама стал президентом.
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