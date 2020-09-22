Жириновский сообщил, когда США исчезнут как государство

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что США крадут идеи и разработки у всего мира и через 15-20 лет перестанут существовать как государство. Так политик отреагировал на заявление президента Дональда Трампа о том, что Россия якобы украла у Соединенных Штатов идею гиперзвуковой ракеты.

«Трамп, ты посмотри на историю ваших изобретений. Все это сделали евреи, немцы и русские. Американцы ни на что не способны - это ковбои, пепси-кола, виски, пистолет. И все. Поэтому никто ничего не крадет. Это вы крадете у всего мира достижения. Никакой ракеты более мощной, чем у нас, у Трампа нет. Вообще ничего нет. Страна-барахолка, страна-"черкизон", которой осталось жить максимум 15-20 лет», - заявил Жириновский, добавив, что когда ему исполнится 100 лет, этого государства не будет существовать.