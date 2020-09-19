Путин назвал имя создателя гиперзвукового боевого блока «Авангард»
Создатель гиперзвукового боевого блока «Авангард» Герберт Ефремов награжден орденом Андрея Первозванного с мечами. Об этом президент России Владимир Путин сообщил Ефремову по видеоконференцсвязи.
Глава государства связался со знаменитым инженером - конструктором ракетной и ракетно-космической техники в профессиональный праздник – День оружейника.
«Именно сегодня мною подписан указ о награждении вас орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами», - приводит цитату президента ТАСС.
Владимир Путин отметил, что создание «Авангарда» стало вынужденным ответом России на выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году.
«Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — цитирует главу государства РИА Новости.
Этого не произошло благодаря Ефремову и его коллегам, считает Путин. Он также отметил, что впервые в новейшей истории военные Россия обладает оружием, превосходящим разработки других стран.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН раскрыл подробности об «Авангарде».
«Речь идет о планирующем и маневрирующем на траектории боевом блоке «Авангард». Этот комплекс уже создан. Ракета может нести до четырех таких комплексов. Боевая часть имеет гиперскорость полета порядка 20 махов. И на такой скорости боевой блок осуществляет маневр, изменение траектории, что практически исключает возможность его поражения существующими, да и перспективными средствами ПРО. Действительно, такого оружия сейчас нет больше ни у кого в мире», - заявил эксперт.
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