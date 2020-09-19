Путин назвал имя создателя гиперзвукового боевого блока «Авангард»

«Именно сегодня мною подписан указ о награждении вас орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами», - приводит цитату президента ТАСС.

Владимир Путин отметил, что создание «Авангарда» стало вынужденным ответом России на выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году.

«Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — цитирует главу государства РИА Новости.

Этого не произошло благодаря Ефремову и его коллегам, считает Путин. Он также отметил, что впервые в новейшей истории военные Россия обладает оружием, превосходящим разработки других стран.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН раскрыл подробности об «Авангарде».

«Речь идет о планирующем и маневрирующем на траектории боевом блоке «Авангард». Этот комплекс уже создан. Ракета может нести до четырех таких комплексов. Боевая часть имеет гиперскорость полета порядка 20 махов. И на такой скорости боевой блок осуществляет маневр, изменение траектории, что практически исключает возможность его поражения существующими, да и перспективными средствами ПРО. Действительно, такого оружия сейчас нет больше ни у кого в мире», - заявил эксперт.

