Разработчик «Авангарда» ответил Трампу на заявление о «краже» технологий
Инженер-конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов опроверг утверждение президента США Дональда Трампа о том, что Россия создала гиперзвуковое оружие после получения данных о такой технологии у Америки.
По словам российского специалиста, работа над гиперзвуковым оружием в России началась еще в Советском Союзе, задолго до того, как Барак Обама стал президентом.
«Барак Обама - президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком», - рассказал Ефремов в беседе с «Российской газетой».
В субботу, 19 сентября, американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия получила информацию по гиперзвуковому оружию от администрации бывшего президента США Барака Обамы, пишут «Известия».
Трамп заявил, что Москва якобы «похитила» эти данные.
Герберт Ефремов трудился над разработкой в том числе гиперзвукового боевого блока «Авангард» для межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает РЕН ТВ.
Военный аналитик Константин Сивков оценил в эфире НСН шансы американских систем ПРО в случае удара российских ракет «Авангард». Он также подчеркнул, что такие ракеты будут использовать исключительно в условиях ядерной войны.
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