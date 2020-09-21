Разработчик «Авангарда» ответил Трампу на заявление о «краже» технологий

«Барак Обама - президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком», - рассказал Ефремов в беседе с «Российской газетой».

В субботу, 19 сентября, американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия получила информацию по гиперзвуковому оружию от администрации бывшего президента США Барака Обамы, пишут «Известия».

Трамп заявил, что Москва якобы «похитила» эти данные.

Герберт Ефремов трудился над разработкой в том числе гиперзвукового боевого блока «Авангард» для межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает РЕН ТВ.

Военный аналитик Константин Сивков оценил в эфире НСН шансы американских систем ПРО в случае удара российских ракет «Авангард». Он также подчеркнул, что такие ракеты будут использовать исключительно в условиях ядерной войны.







