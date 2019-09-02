Жириновский рассказал, как наказать Польшу за позицию в вопросе Второй мировой
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как Москве стоит отреагировать на заявление Польши в адрес России о роли СССР во Второй мировой войне, сообщает Ura.ru. По его словам, государство, которое совершает такие выпады в адрес страны, необходимо указать во всех учебниках, как главного виновника начала войны.
Помимо этого, лидер либерально-демократической партии в своем telegram-канале написал, что именно Европа «вскормила Гитлера против СССР». Жириновский пояснил, что именно Польша была одним из первых союзников Германии, пишут Известия.
Ранее Газета.ру сообщала, что на мероприятия, которые были посвящены 80-й годовщине начала Второй мировой войны, Польша не позвала делегацию России.
Ранее старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в эфире НСН объяснил, почему России не надо участвовать в мемориальных мероприятиях в Польше в связи с годовщиной начала Второй мировой войны.
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