Жириновский рассказал, как наказать Польшу за позицию в вопросе Второй мировой

Помимо этого, лидер либерально-демократической партии в своем telegram-канале написал, что именно Европа «вскормила Гитлера против СССР». Жириновский пояснил, что именно Польша была одним из первых союзников Германии, пишут Известия.

Ранее Газета.ру сообщала, что на мероприятия, которые были посвящены 80-й годовщине начала Второй мировой войны, Польша не позвала делегацию России.

Ранее старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в эфире НСН объяснил, почему России не надо участвовать в мемориальных мероприятиях в Польше в связи с годовщиной начала Второй мировой войны.

