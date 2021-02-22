Политологи прокомментировали анонс Жириновского о переносе выборов в Госдуму РФ

«Вообще выборы будут досрочные. В марте распустим, в конце мая будут выборы. Две трети шугануть, чтобы меньше мусора было», - подчеркнул Жириновский.

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. В эфире НСН он предположил, что лидер ЛДПР ищет способы сохранить внимание избирателей.

«Думаю, Владимир Вольфович решает задачу своего присутствия в (политической- прим. НСН) повестке. Перенос выборов (в Госдуму – прим. НСН) – это маловероятно», - считает политолог.

Мнение коллеги поддерживает политолог, экс-советник администрации президента России Олег Матвейчев, который заявил в эфире НСН, что перенести выборы в Госдуму на весну невозможно.