Политологи прокомментировали анонс Жириновского о переносе выборов в Госдуму РФ

Российские политологи в эфире НСН заподозрили лидера ЛДПР в желании сохраниться в политической повестке и не согласились с его прогнозом о переносе выборов в Госдуму.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» заявил, что выборы в Госдуму в 2021 году могут пройти досрочно.

Политик отметил, что необходимо «прекратить полномочия» не только депутата Валерия Рашкина, но и всей фракции КПРФ, а также «Справедливой России».

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«Вообще выборы будут досрочные. В марте распустим, в конце мая будут выборы. Две трети шугануть, чтобы меньше мусора было», - подчеркнул Жириновский.

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. В эфире НСН он предположил, что лидер ЛДПР ищет способы сохранить внимание избирателей.

«Думаю, Владимир Вольфович решает задачу своего присутствия в (политической- прим. НСН) повестке. Перенос выборов (в Госдуму – прим. НСН) – это маловероятно», - считает политолог.

Мнение коллеги поддерживает политолог, экс-советник администрации президента России Олег Матвейчев, который заявил в эфире НСН, что перенести выборы в Госдуму на весну невозможно.

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«Это глупость какая-то. Это противоречит нашему законодательству. Перенести выборы в Госдуму невозможно. Жириновский таким образом привлекает к себе внимание. Как всегда, высасывает тему из пальца и городит невесть что», - заявил эксперт.

Ранее справедливоросс Олег Шеин в эфире НСН заявил, что новая партия «Справедливая Россия – За правду» отберет голоса у «Единой России» и станет в РФ партией №2. Это произошло 22 февраля на 11 съезде РФ на фоне ее объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России», а также избрания сопредседателей нового альянса.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Богодвид
ТЕГИ:Олег МатвейчевЕвгений МинченкоГосдумаЖириновскийВладимир ЖириновскийВыборы
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