Жириновский заявил, что Госдума будет распущена в конце марта, а выборы пройдут досрочно

Политик также отметил, что карантин продлится до 2022 года, что означает, что парламентские выборы будут проходить в условиях карантина.

О возможности досрочных выборов Жириновский ранее заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в эфире НСН предположил, что лидер ЛДПР ищет способы сохранить внимание избирателей.

