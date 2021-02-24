Жириновский заявил, что Госдума будет распущена в конце марта, а выборы пройдут досрочно

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что в конце марта Госдума может быть распущена, а в конце июня могут пройти досрочные выборы. Об этом сообщает РИА Новости.

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Политик также отметил, что карантин продлится до 2022 года, что означает, что парламентские выборы будут проходить в условиях карантина.

О возможности досрочных выборов Жириновский ранее заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в эфире НСН предположил, что лидер ЛДПР ищет способы сохранить внимание избирателей.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ГосдумаВыборыВладимир Жириновский
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