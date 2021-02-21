Жириновский предложил ввести в России норму по весу граждан
До 80 кг для большинства россиян и 100 кг – для чиновников. Такую норму по весу предлагает ввести в стране лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
По словам политика, государство вынуждено значительные средства направлять на лечение и диеты граждан с избыточным весом.
«Его надо лечить, надо давать диету. В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают. Я еще в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 кг», — заявил Жириновский.
Для чиновников депутат предлагает ввести ограничение по весу в 100 кг.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН рассказала о причинах роста россиян, страдающих ожирением. В их числе суровые природные условия, отказ от традиций приготовления домашней еды, уловки пищевой промышленности и другие аспекты.
«Первая причина роста статистики – улучшение качества диагностики, проведение диспансеризации. Вторая – наличие готовых продуктов в магазинах, пресыщенных жирами, солью, сахаром. Эти продукты становятся приоритетны для многих людей в силу того, что они дешевы и вкусны. Когда нет достаточного дохода и не всегда есть натуральное хозяйство, люди покапают дешевые продукты. К сожалению, мы ушли от традиции готовить еду дома. Особенно дети и молодежь покупают максимально переработанную готовую еду. Третье. Стресс разного происхождения», - отметила эксперт.
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