Назван щадящий способ похудения к лету

Смузи из огурца, лайма и имбиря поможет очистить организм и сбросить вес. Чеснок также положительно влияет на уменьшение массы тела. Во время похудения важно пить много жидкости. Вода вымывает из организма вредные вещества, зеленый чай без сахара способствыует нормализации веса.

Последний прием пищи рекомендуется сделать за три-четыре часа до сна и не открывать холодильник ночью. Днем есть дробно – пять раз, перекусывая фруктами или овощами вместо выпечки.

По словам Соломатиной, ложиться следует пораньше. Она напомнила, что соматотропный гормон, который помогает уменьшить массу, вырабатывается в полночь в фазе глубокого сна. А из-за недосыпа, который ввергает организм в стресс, вырабатывается кортизол.

«А кортизол усиливает желание есть, причем сладкое или жирное», — цитирует диетолога РИА Новости.

Ранее доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков в эфире НСН заявил, что зависимость от сахара у человека намного сильней, чем от героина.

«Мы съедаем от 600 грамм до 1,5 килограммов сахара в день. Всемирная организация здравоохранения ещё 10 лет назад давала рекомендации ограничить употребление сахара до 50 граммов в сутки. Есть такое понятие как углеводная зависимость, она аналогична наркотической зависимости, потому что процент людей, которые избавляются от этой зависимости хотя бы на год, составляет 5%. Героиновых наркоманов, которые удерживаются в течение года – 10%. То есть зависимость сильнее, чем при героине», - подчеркнул Ковальков.

