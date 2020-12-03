Жириновский попросил выдать ему электронный паспорт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил выдать ему в числе первых электронный паспорт. Соответствующее письмо он направил министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву сообщает ТАСС.
В письме политик приветствует переход на «цифру» и пластик с 2021 года.
«В целях популяризации перехода на электронные паспорта прошу выдать мне такой документ в числе первых», - написал Жириновский.
Ранее МВД сообщило, что электронные паспорта начнут выдавать в Москве до 1 декабря следующего года. Затем они будут распространены на всю страну.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский заявил RT, что поддерживает любые решения, связанные с созданием более удобных форм общения граждан и государства. Он подчеркнул, что при это необходимо обезопасить россиян от утечки персональных данных.
Глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил НСН, что цифровые паспорта позволят избавиться от многих недостатков бумажных носителей, но связанные с утечкой данных риски всё равно будут.
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