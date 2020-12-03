Жириновский попросил выдать ему электронный паспорт

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский заявил RT, что поддерживает любые решения, связанные с созданием более удобных форм общения граждан и государства. Он подчеркнул, что при это необходимо обезопасить россиян от утечки персональных данных.

Глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил НСН, что цифровые паспорта позволят избавиться от многих недостатков бумажных носителей, но связанные с утечкой данных риски всё равно будут.

