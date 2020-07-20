Жириновский поблагодарил Путина за сохранение Хабаровского края за ЛДПР

Глава ЛДПР Владимир Жириновский рассказал НСН, что ЛДПР хотела сохранить своих представителей среди глав трех регионов.

«Мы благодарны президенту, что он остановился на кандидатуре депутата фракции ЛДПР, председателя комитета по делам туризма, спорта, молодежи Дегтярева. Один из лучших депутатов, в расцвете сил, 39 лет, спортсмен", - заявил лидер ЛДПР.

«Мы отдали лучшего», - добавил глава партии.

На протяжении четырёх лет возглавлявший думский комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи депутат будет исполнять обязанности Сергея Фургала, который арестован по обвинению в организации заказных убийств предпринимателей в 2004-2005 годах.

