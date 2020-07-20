Жириновский направил Фургалу телеграмму о митингах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отправил находящемуся в СИЗО губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу телеграмму, в которой, судя по всему, известил о проходящих в регионе митингах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката главы региона Бориса Кожемякина.
Кожемякин отметил, что ни он, ни другие представители защиты не говорили Фургалу о стихийных акциях в его поддержку, однако во время телевизионного общения губернатор упомянул о телеграмме и выразил своё отношение к массовым шествиям.
По словам Кожемякина, Фургал поблагодарил жителей Хабаровская края за доверие, но как действующий губернатор и чиновник не одобрил массовые выступления. Губернатор считает, что подобные акции должны соответствовать закону. К слову, все митинги в Хабаровском крае – не согласованные с властями.
Фургал арестован по обвинению в организации заказных убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Врио главы Хабаровского края пока не назначен.
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