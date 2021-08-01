Жириновский ответил на ноту Азербайджана «свободой слова»
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ноту, которую официальный Баку вручил из-за высказываний политика поверенному в делах посольства России в Азербайджане.
Жириновский в своем комментарии всячески подчеркнул уважение лично к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и его отцу Гейдару, который ранее занимал пост главы государства.
«Я хвалил и Ильхама Алиева и его отца. А если какие-то чиновники плохо соображают и решили временному поверенному вручить какую-то ноту, то они что, не знают о свободе слова?» — цитирует Жириновского ТАСС.
Ранее 1 августа временный поверенный в делах посольства РФ в Баку был приглашен в МИД Азербайджана, ему вручили ноту в связи с высказываниями главы ЛДПР Владимира Жириновского о стране, говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства, передает Lenta.ru.
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