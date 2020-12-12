МИД Казахстана направил России ноту после высказываний депутата Госдумы Никонова

«В Министерство иностранных дел Республики Казахстан был приглашен временный поверенный в делах Российской Федерации Александр Комаров. В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний на Первом канале председателя комитета по образованию и науке Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Никонова о том, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России [и Советского Союза]"», - цитирует ТАСС позицию казахского ведомства.

Подобные высказывания российских политиков, считают В МИД Казахстана, наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между государствами.

«МИД Казахстана ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации», - дополнили в министерстве.

