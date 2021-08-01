Азербайджан вручил ноту временному поверенному в делах России из-за Жириновского
Временный поверенный в делах посольства РФ в Баку был приглашен в МИД Азербайджана, ему вручили ноту в связи с высказываниями главы ЛДПР Владимира Жириновского о стране, говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства, передает Lenta.ru.
"Первого августа 2021 года временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в нашей стране был приглашен в МИД. В ходе встречи была выражена серьезная озабоченность и протест в связи с предвзятым и оскорбительным высказыванием депутата Государственной Думы РФ, председателя ЛДПР Владимира Жириновского..." – сообщили в МИД Азербайджана, отметив, что речь идет о высказываниях политика в эфире одного из российских телеканалов 30 июля.
Указывается, что "поведение человека, представленного в Государственной Думе РФ, неэтично, не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между нашими странами, а безответственные и провокационные заявления, направленные на нанесение ущерба этим отношениям, недопустимы".
Ранее Жириновский вступился за МИД РФ в ситуации с талибами.
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