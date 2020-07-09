Жириновский отказался считать Фургала преступником
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который в 2018 году шёл на выборы главы региона от его партии.
Как передаёт ТАСС, Жириновский заявил, что задержание проходило в не самой корректной форме. Политик также заявил, что Фургал — не преступник и никогда не будет исключён из партии.
Губернатора Хабаровского края подозревают в организации заказных убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Его доставили в Москву. По данным РБК, сегодня президент может отправить Фургала в отставку в связи с утратой доверия.
Как сообщает Ura.ru, дальневосточные политологи не ждут масштабных протестов в регионе, но ситуация будет зависеть от позиции ЛДПР и другой оппозиции.
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