Жириновский отказался считать Фургала преступником

Как передаёт ТАСС, Жириновский заявил, что задержание проходило в не самой корректной форме. Политик также заявил, что Фургал — не преступник и никогда не будет исключён из партии.

Губернатора Хабаровского края подозревают в организации заказных убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Его доставили в Москву. По данным РБК, сегодня президент может отправить Фургала в отставку в связи с утратой доверия.

Как сообщает Ura.ru, дальневосточные политологи не ждут масштабных протестов в регионе, но ситуация будет зависеть от позиции ЛДПР и другой оппозиции.

