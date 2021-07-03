Жириновский опроверг распри со своим сыном Игорем Лебедевым

Глава ЛДПР пояснил, что его сын решил «заняться другим делом» потому что «устал от работы в парламенте». Также Владимир Жириновский не подтвердил данные о разногласиях у его сына с Михаилом Дегтяревым и Василием Власовым.

«Дегтярев — наша общая кандидатура, давно уже внесенная во все наши резервы. По Власову тоже никаких проблем нет, молодой депутат, работает хорошо, энергично. Отставки Лебедева абсолютно никакой нет. Все по нашему обоюдному согласию», — цитирует лидера ЛДПР Газета.ru.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев отказался назвать причины ухода из политика. Вместе с тем он признал, что за время его работы в Госдуме были приняты законодательные решения, о которых он сожалеет и хотел бы, чтобы они были пересмотрены.

«Конечно, были, и достаточно много. Но, к сожалению, не все зависит не то, что от меня, а даже от нашей фракции. Потому что есть парламентское большинство, которое всегда было, есть и будет, и все решения принимает оно. Есть законопроекты, которые я не поддерживаю и хотел бы, чтобы их пересмотрели. Но это уже история, по крайней мере, для меня», - сказал вице-спикер.

