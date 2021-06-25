Вице-спикер Лебедев заявил, что не будет участвовать в выборах
Вице-спикер Госдумы, сын главы ЛПДР Владимира Жириновского Игорь Лебедев заявил, что не намерен участвовать в предстоящих парламентских выборах.
«Я принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы 8 созыва и приостановить свое участие в политической жизни страны», — написал Лебедев на своей странице в Facebook.
Парламентарий поблагодарил коллег и избирателей за оказанную ему ранее поддержку. По его мнению, за 20 лет его работы в парламенте, Госдума приняла «важные, полезные и нужные людям законы».
Выборы в Госдуму состоятся в сентябре, передает Ura.ru.
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